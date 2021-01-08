Челябинск, , 12:44 — REGNUM В Челябинской области за 7 января зарегистрировали смерть ещё девяти граждан с коронавирусом. Эти сведения сообщает оперштаб.

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От COVID-19 скончались пять человек. Среди них женщины 36, 59 и 67 лет и мужчины 66 и 89 лет.

Ещё четыре человека ушли из жизни от других заболеваний. У 59-летнего пациента были атеросклеротическая болезнь сердца и гипертоническая болезнь, у 74-летнего — хроническая обструктивная болезнь лёгких, лёгочно-сердечная недостаточность, у 69-летней женщины — постинфарктный кардиосклероз и сахарный диабет, а у 82-летней — атеросклеротическая болезнь сердца и атеросклероз коронарных артерий.