Йошкар-Ола, , 13:00 — REGNUM В республике Марий Эл за сутки коронавирусная инфекция выявлена у 51 жителя. Всего заболевшими числятся, по информации на 8 января, 9 587 человек. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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За минувший день из инфекционных стационаров выписаны 35 пациентов. С начала наблюдения побороли коронавирус 8 403 человека. Скончались всего 127 жителей.

На утро 8 января в республиканских больницах лечатся 926 пациентов. С диагнозом «пневмония» медицинскую помощь оказывают 921 заболевшему, лабораторно подтвержден COVID-19 у 362 человек. В тяжелом состоянии находится 161 пациент, еще 765 — в состоянии средней степени тяжести. Искусственную вентиляцию легких оказывают 30 жителям, 446 — нуждаются в кислородной поддержке, сообщает пресс-служба минздрава региона.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии, по данным на 8 января, за сутки госпитализированы в стационары 38 пациентов, 53 — лечатся на дому. Наибольшее число заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 29 человек, один — несовершеннолетний. Среди жителей Казани — 46 инфицированных, девять — в Набережных Челнах, остальные в районах республики.

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