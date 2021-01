Вашингтон, , 12:35 — REGNUM Гражданин РФ Андрей Тюрин приговорён в США к 12 годам лишения свободы за хакерскую атаку на американские финансовые учреждения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Федеральный суд Манхэттена признал Тюрина виновным в причастности к хакерской атаке на финансовые компании США, включая Fidelity Investments, E-Trade Financial и Dow Jones & Co. Самым серьёзным обвинением стало хищение персональных данных у более чем 80 млн клиентов американского банка JPMorgan Chase & Co.

Обвинение настаивало на тюремном заключении длительностью от 15 до 20 лет. Судья Тейлор Суэйн заявила, что срок был сокращён до 12 лет из-за суровых условий заключения, с которыми Тюрин столкнулся в Тбилиси. После окончания тюремного срока Тюрин будет экстрадирован в Россию.

Обвинения в хакерской атаке на финансовые организации в США были заочно предъявлены Андрею Тюрину и его сообщникам из Израиля в 2015 году. Тюрин был задержан в Грузии в 2017 году. В 2018 году он был экстрагирован в США, в 2019 году Тюрин пошёл на сделку со следствием и признал себя виновным в кибератаке.

