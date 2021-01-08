Курган, , 12:30 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 106 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 59 зарегистрированы в Кургане, сообщает 8 января региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 105 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 8 января выявлено 12 953 случая заражения коронавирусом. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 11 260 человек, 200 пациентов с COVID-19 скончались (на пять человек более, чем днём ранее).