Пекин, , 12:30 — REGNUM В Китае насчитывается 456 млн людей с водительским удостоверением, сообщат 8 января агентство Синьхуа.

Из-за пандемии нового коронавируса, сообщили в автотранспортной полиции Китая, число получателей водительских удостоверений в 2020 году сократилось на 24,19% в годовом исчислении до 22,31 млн единиц.

Как отметили в Министерстве общественной безопасности КНР, 32,43% водителей являются женщинами, в то время как численность водителей в возрасте от 26 до 50 лет составляет 71,79% от их общего числа.