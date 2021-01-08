Красногорск, , 12:20 — REGNUM В возрасте 61 года скончался бизнесмен, создатель брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica Андрей Трубников. Об этом сегодня, 8 января, сообщил его пресс-секретарь.

Сообщается, что Трубников умер 7 января в своем доме в Московской области. Другие подробности смерти не приводятся.

Трубников известен тем, что запустил бренд «Рецепты бабушки Агафьи» в 2002 году. Через шесть лет Трубников создал марку «Натура Сиберика», а в 2012 году начала работать одноименная сеть магазинов косметических средств Natura Siberica. Сейчас эта сеть включает 55 точек по всей России и за рубежом. Также он создал бренд Organic Shop, под которым работают ещё 39 магазинов.

Совокупная выручка производителя косметических средств и ретейлера в 2019 году, по собственным данным, составила 14 млрд рублей.

Компанией владел Трубников и члены его семьи.