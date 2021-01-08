Казань, , 12:32 — REGNUM В Татарии с начала наблюдения коронавирусная инфекция зарегистрирована по состоянию на 8 января у 13 998 человек, за сутки выявлен 91 новый случай заражения. Накануне были инфицированы 89 человек, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки госпитализированы в стационары 38 пациентов, 53 — лечатся на дому. Наибольшее число заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 29 человек, один — несовершеннолетний. Среди жителей Казани — 46 инфицированных, девять — в Набережных Челнах, остальные в районах республики.

Всего выздоровели 10 883 пациента, за сутки — 23. В республике зарегистрировано с начала наблюдения 209 летальных исходов от последствий заражения коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа жертвами коварной болезни стали еще трое жителей.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии в декабре 2020 года ситуация с коронавирусом оставалась стабильной. В связи с этим пополнение сотрудниками медицинских учреждений не требовалось. При возникновении острой потребности в персонале штат медиков могут увеличить.

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