Нововоронеж, Воронежская область, , 12:05 — REGNUM Новый памятник Алёнке в Нововоронеже Воронежской области планируется открыть 12 июня, памятник обещают исполнить в классическом стиле.

Памятник создадут скульпторы «Лит Арт» из Жуковского, эскизы нового арт-объекта планируют представить к 15 февраля. Памятник будет создан «без монументализма, нормальную девушку, Алёнку с русской косой», сообщил изданию «Подъём» краевед Борис Смольянинов. Костюм для Алёнки выберут по образцам, представленным в краеведческом музее.

Как сообщало ИА REGNUM, памятник Алёнке, которая, по легенде, 250 лет назад основала село Новая Алёновка (на его месте расположен Нововоронеж) был открыт 18 декабря, а уже 21 декабря демонтирован после массовой критики жителей. Однако за три дня памятник успел получить общероссийскую известность.