Ульяновск, , 12:05 — REGNUM В Ульяновской области за сутки заразились SARS-CoV-2 еще 244 жителя. Таким образом, по состоянию на 8 января общее число выявленных случаев заболевания достигло 38 389. Об этом информирует общероссийский оперативный штаб.

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Всего побороли коронавирусную инфекцию 34 995 пациентов. Скончались за время пандемии 474 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, у которого выявлено заражение коронавирусом и который находился в реанимации, чувствует себя «гораздо лучше».

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