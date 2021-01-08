Симферополь, , 11:57 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 230 новых случаев заражения коронавирусом, данные за минувшие сутки опубликовал 8 января региональный оперштаб. Сутками ранее, 7 января, сообщалось о 232 новых носителях.

ПЦР-лаборатория в Севастополе Sevdz.ru

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«За 7 января на территории Республики Крым зарегистрировано 230 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 175 выявлены при обращении за медицинской помощью, 55 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — прокомментировал в соцсети глава Крыма Сергей Аксёнов.

В общей сложности с начала пандемии на территории Крыма было выявлено 27 164 носителя коронавируса. Выздоровевшими признаны 21 354 человека, в том числе 68 пациентов выписаны за сутки.

Число умерших пациентов с подтверждённым COVID-19 составило 574 человека, девять новых смертельных исходов вошли в статистику за последние 24 часа.