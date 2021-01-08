Воронеж, , 11:52 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 389 новых случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки, сообщили 8 января в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 7 января, сообщалось о 394 новых носителях инфекции.

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В общей сложности за весь период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус в Воронежской области получили 49 323 человека. Выздоровели из этого числа 44 733 пациента, в том числе 136 человек были выписаны за последние сутки.

Статистика смертности от COVID-19 в Воронежской области продолжает расти. Так, за сутки зарегистрировано шесть новых смертей, за весь период пандемии коронавирус унес жизни уже 1 431 человека.