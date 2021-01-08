Брюссель, , 12:39 — REGNUM Признаки хронического заболевания обнаружили у вызываемого коронавирусом COVID-19 ученые из Бельгии и Нидерландов во время изучения процесса восстановления пациентов после нового заболевания. Результаты их исследования 8 января обнародованы в Journal of Clinical Medicine.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

Исследователи в первую очередь изучали пациентов с легкой формой COVID-19, которые составляют большую часть всех заболевших, проанализировав данные 1837 относительно молодых больных (средний возраст — 47 лет) с сохранившимся после амбулаторного лечения каких-либо жалоб в течении как минимум трех месяцев.

В результате этого выяснилось, что около половины пациентов после этого стали нуждаться в уходе, а треть из общего числа — в посторонней помощи. При этом в 98% случаев сохранялась усталость, в 90% — мышечная слабость, в 88% — проблемы со сном и еще в 87% были различные боли.

Кроме того, много пациентов жаловалось на снижение производительности труда и необходимость оказания им медицинской помощи. В то же время, у 86% из числа перенесших заболевание до того не было проблем со здоровьем, а теперь себя таковыми посчитали только 6%, ещё 64% назвали свое самочувствие «умеренным» и 30% — плохим.

Также в ходе проведения исследование, которое состоялось в сентябре минувшего года, примерно половина его участников испытывала необходимость в уходе и 31% из них продолжали в нем нуждаться через три месяца после заражения. Как указывают ученые, это доля соответствует такому же числу пациентов с хронической почечной недостаточностью, сердечной недостаточностью или хронической обструктивной болезнью легких.

«Влияние COVID-19 на повседневную жизнь пациентов огромно в подмножестве не госпитализированных пациентов, и необходимо уделять больше внимания определению оптимальных вариантов лечения этих пациентов», — говорится в исследовании.

Также ученые уточнили, что тяжелым пациентам после COVID-19 проводят реабилитацию, в то время как перенесшим заболевание в легкой форме — нет. По мнению исследователей, данные пациенты в ближайшем будущем создадут огромную нагрузку на систему здравоохранения во всем мире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за сутки выявили 23 652 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.