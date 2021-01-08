Чебоксары, , 11:57 — REGNUM В Чувашии по состоянию на 8 января коронавирусная инфекция подтвердилась у 17 185 жителей, за сутки заболели еще 95 человек. Об этом информирует общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели с начала наблюдения 15 528 пациентов. Скончались за все время наблюдения 612 инфицированных.

Ранее ИА REGNUM сообщало, IT-компания из Чувашии разработала мобильное приложение для волонтеров, которые доставляют лекарства на дом. Сервис позволяет в онлайн-режиме видеть перечень заявок и отражает факт получения препаратов.

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