Краснодар, , 11:46 — REGNUM В Краснодарском крае за минувшие сутки подтвердилось 184 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперштабе 8 января. Сутками ранее, 7 января, сообщалось о 185 новых случаях заражения.

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Новые носители за сутки были выявлены в 25 муниципальных образованиях края. Лидирует Краснодар — 57 новых случаев, на втором месте — Сочи, где выявили 22 новых носителя. Также 16 новых случаев заражения подтверждено в Геленджике, по семь — в Кореновском, Северском и Темрюкском районах, по шесть — в Анапе и Горячем Ключе, Белореченском и Крымском районах.

Всего на территории края за период пандемии подтверждено 29 219 случаев заражения коронавирусом, показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения равен 514,8. Выздоровели 19 699 жителей, в том числе за последние сутки 152. Скончался 1051 человек.

В стационарах Краснодарского края в тяжёлом состоянии остаются 126 человек: 123 на аппаратах ИВЛ, трое — на экстракорпоральной мембранной оксигенации.