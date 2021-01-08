Красноярск, , 11:44 — REGNUM Неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности объявлены в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным ведомства, с 13 часов (местное время) 8 января до 19 часов 9 января в Красноярске ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.

Отметим, красноярцы называют режимы неблагоприятных метеоусловий, которые периодически объявляются в городе, «чёрным небом».

Как сообщало ИА REGNUM, до этого режим «чёрного неба» действовал в Красноярске с 26 декабря до 2 января.

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