Пермь, , 11:39 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявлено 290 носителей коронавируса. Об этом 8 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе было зафиксировано 293 суточных заражения коронавирусом.

С начала пандемии в Пермском крае выявлено на 8 января 33 086 заразившихся SARS-CoV-2. По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», выздоровели за это время 26 193 человека, 1215 пациентов с COVID-19 скончались (на 11 человек больше, чем днём ранее).