Пекин, , 11:28 — REGNUM Департаменты по борьбе с порнографическим и незаконными публикациями Китая разобрались с более чем 11 тыс. дел, связанных с распространением незаконного контента в 2020 году, сообщает 7 января агентство Синьхуа.

Более 17 млн нелегальных публикаций было изъято из интернета за время спецопераций. Соответствующие департаменты предприняли специальные усилия для выявления и устранения порнографических стриминговых сервисов, а также для улучшения защиты населения от нежелательной информации.

Департаменты также уделили особое внимание защите прав несовершеннолетних, устранению сайтов с детской порнографией и изъятию публикаций, которые могут быть вредными для детей.