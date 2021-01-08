Пенза, , 11:29 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 8 января коронавирусная инфекция зарегистрирована среди 27 655 жителей, за сутки заболели 205 человек. Накануне инфицирован был 201 пациент. Об этом информирует общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели с начала наблюдения 22 180 заболевших, за сутки — 147 человек. Скончались после заражения коронавирусной инфекцией 334 пензенца. За сутки новых жертв COVID-19 не прибавилось.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области до 15 января 2021 года продлили режим повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции.

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