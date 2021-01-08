Омск, , 11:24 — REGNUM По состоянию на 8 января в Омской области подтверждено 32 148 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперштабе.

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За прошедшие сутки в регионе выявили 250 носителей коронавируса, выздоровели 49 человек. Общее число выздоровевших — 20 055 человек.

За сутки в Омской области скончались семь пациентов с коронавирусом, за весь период пандемии — 930.

Напомним, 7 января в Омской области было выявлено 252 носителя коронавируса, выздоровели 194 человека, скончались семь пациентов.

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