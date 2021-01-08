Сямэнь, Китай, 8 января 2021, 11:22 — REGNUM Полиция города Сямэнь провинции Фуцзянь на востоке Китая арестовала девятерых наркоторговцев и изъяла 230 кг кетамина, сообщает 7 января агентство Синьхуа.
В октябре 2019 года полиция города Сямэнь получила наводку на членов контрабандистского круга, занимавшихся перевозкой наркотиков грузовиками. Водитель грузовика по фамилии Цзян был пойман полицейскими. Через него правоохранители вышли на подозреваемого по фамилии Пэн.
В результате рейда полицейские арестовали водителя грузовика, который перевозил 10 коробок кетамина весом 230 км. Расследование продолжается.