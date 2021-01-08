Минск, , 12:37 — REGNUM В Белоруссии суточный прирост числа инфицированных SARS-CoV-2 составил 1805 новых случаев, сообщили 8 января в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

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С начала пандемии в стране выявили 208 601 случай инфицирования, 1498 из которых оказались смертельными (за последние сутки в стране умерли девять человек).

190 966 инфицированных побороли инфекцию. За сутки в Белоруссии выздоровели 2177 человек.

В целях диагностики SARS-CoV-2 в республике с начала пандемии провели 4 114 543 тестирования, 21 963 из которых пришлись на минувшие сутки.

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