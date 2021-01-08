Санкт-Петербург, , 11:15 — REGNUM После заметного снижения суточного числа новых носителей коронавируса в Санкт-Петербурге этот показатель вновь увеличился, хотя и незначительно. За последние сутки выявлено 3017 новых носителей, что на 12 человек больше, чем сутками ранее.

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Таким образом, общее количество случаев заражения за время пандемии составляет 270 019. Из числа тех, кто заболел ковидом, выздоровел 162 091 человек, в том числе 1756 пациентов выписаны за последние сутки. Суточная выписка в последние дни держится примерно на одном, достаточно высоком уровне.

За минувшие сутки в Петербурге подтверждено еще 55 летальных исходов от COVID-19. Это на 14 случаев меньше, чем было констатировано сутками ранее, и значительно меньше, чем в конце декабря 2020 года и первые дни января 2021 года. С учетом новых данных, ковид унёс жизни 8259 человек в Петербурге.

Ранее стало известно, что доля тяжелых пациентов с ковидом и пневмониями в городских больницах составляет 25%. На 7 января находились на искусственной вентиляции легких 424 пациента.

Одна из причин роста доли тяжелых больных в стационарах — поздняя госпитализация, в том числе из-за нежелания пациентов госпитализироваться в праздники», — отметили в Межведомственном городском совете по борьбе с пандемией.

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