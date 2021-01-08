Иркутск, , 11:14 — REGNUM После пятичасового закрытия участка дороги на трассе Р-258 в Иркутской области восстановлено движение для всех видов транспорта. Как сообщает Росавтодор, 8 января из-за сильного снегопада с 02:30 до 07:45 на участке км 30 — км 98 автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск — Улан-Удэ — Чита было закрыто движение для большегрузного автотранспорта и рейсовых автобусов (продолжительность 5 часов 15 минут).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ГУ МЧС по Иркутской области, 5 января на территории Усолья-Сибирского в районе полуострова Варничный произошло подтопление пониженного участка дороги, связывающей городскую черту с полуостровом. 6 января были подтоплены двадцать огородов в поселке Тельме Усольского района.