Санкт-Петербург, , 11:19 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки зарегистрировали еще семь летальных исходов от COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в регионе скончались 287 жителей.

Кислородная маска Дарья Драй © ИА REGNUM

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Кроме того, за прошедшие сутки в области выявили еще 217 зараженных, что на два случая больше, чем сутками ранее. Об этом 8 января сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 25 578 зараженных, из них 22 801 человек выздоровели, в том числе 203 — за прошедшие сутки, 287 человек умерли. Продолжают лечение 2490 человек.

В свою очередь региональный оперштаб сообщает, что в настоящий момент в регионе развернуто 3226 коек для лечения ковида и пневмоний, из них свободны 958 коек (29,7%), в том числе 220 реанимационных.

Отметим, что ежедневно в больницы региона больше всего госпитализируются пациенты с внебольничной пневмонией, только за 6 января их было 161 человек, в то время как с подтвержденным коронавирусом — 46 пациентов.

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