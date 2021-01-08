Тбилиси, , 11:02 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 537 случаев заражения коронавирусом в ходе 15 492 исследований на SARS-CoV-2. Эту информацию 8 января опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 236 028 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 224 189 победили инфекцию, в том числе 494 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии умерли 2728 человек с диагнозом COVID-19, в том числе 34 — в течение последних суток. В стационаре лечат 3867 пациентов, в оборудованных гостиницах — 762. На карантине находятся 508 человек.

7 января в Грузии сообщили, что за последние сутки выявили 1612 носителей SARS-CoV-2 в результате проведения 15 492 тестов.

Стоит отметить, что в Грузии из-за пандемии изменили порядок празднеств на Рождество. Крестные ходы в городах были отменены или проходили без участия прихожан. В Тбилиси священнослужители с машин окропили улицы и прохожих святой водой.

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