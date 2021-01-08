Пекин, , 10:43 — REGNUM На материковой части Китая выявлено 53 новых подтвержденных случая COVID-19, из которых 37 оказались локальными, остальные — импортированными, сообщает 8 января агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, 33 новых случая пришлось на провинцию Хэбэй, два — на Ляонин и еще по одному — на Пекин и Хэйлунцзян соответственно.

Кроме того, из 16 импортированных случаев, восемь пришлось на Шанхай, три — на Гуандун и по одному — на Ляонин, Цзянсу, Фуцзянь, Хэнань и Хунань. Ни одного случая подозрения на инфекцию зафиксировано не было. Из больниц выписано 17 пациентов, переболевших опасной инфекцией.

Общее число заболевших в Китае с начала эпидемии достигло 87 331 случая, из которых 521 продолжат получать медицинскую помощь в госпиталях страны, включая 13 человек в тяжелом состоянии. Выздоровели 82 176 человек, скончалось 4634 человека.