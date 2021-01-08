Саратов, , 10:45 — REGNUM В министерство строительства и ЖКХ Саратовской области в 2020 году поступило 8 396 обращений граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

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Более 40% вопросов (3 370) связаны с обеспечением граждан жильем, пользованием жилфондом и социальными гарантиями в жилищной сфере. Свыше 36% обращений (3 035) касались коммунального хозяйства, еще 1 359 — вопросы оплаты строительства, содержания и ремонта жилья в части ипотечного кредитования, 602 — вопросы строительства.

ИА REGNUM напоминает, губернатор Валерий Радаев в середине декабря 2020 года поручил руководству Саратова организовать работу расчетного центра после многочисленных жалоб жителей города. Горожанам приходится часами стоять в очередях, чтобы оплатить коммунальные услуги.

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