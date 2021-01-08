Екатеринбург, , 10:32 — REGNUM В Екатеринбурге утром 8 января 2021 года на 85-ом году жизни скончался бывший ректор Уральского государственного университета, профессор Владимир Третьяков. Об этом сообщает пресс-служба Уральского федерального университета.

Владимир Третьяков возглавлял УрГУ 14 лет. Он работал в университете с 1963 года и являлся наставником нескольких поколений студентов и ученых. Отмечен званиями «Заслуженного работника высшей школы» и «Почётного гражданина Екатеринбурга». В честь Владимира Третьякова была названа планета VET.

Владимир Евгеньевич Третьяков родился 12 декабря 1936 года в Туле. В 1959 году окончил с отличием физико-математический факультет Уральского государственного университета. Был избран ректором УрГУ в 1993 году, затем дважды переизбирался на этот пост. Его запомнят ещё и как одного из инициаторов объединения УрГУ и УГТУ-УПИ в единый вуз — Уральский федеральный университет.