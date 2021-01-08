Горно-Алтайск, , 10:23 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 14 214.

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"Коронавирус подтвердился у 12 жителей Онгудайского района; у 10 жителей города Горно-Алтайска; у пяти жителей Чойского района; у трёх жителей Майминского района; у трёх жителей Чемальского района», — отметили в штабе.

Тем временем выздоровели от COVID-19 за сутки 30 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 13 416 человек. Скончались за время пандемии 159 носителей, из которых 151 умерли непосредственно от COVID-19. Ещё восемь пациентов скончались по иным причинам.