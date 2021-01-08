Санкт-Петербург, 8 января 2021, 10:25 — REGNUM В Санкт-Петербурге за истекшие сутки на коронавирус обследовали 18 651 человека, сообщили 8 января в региональном оперативном штабе. Это более чем на три тысячи человек меньше, чем в предыдущие сутки. Суточные объемы тестирования пока не вернулись к показателям, отмечавшимся до наступления нового года.
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Под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус в Петербурге находятся 765 человек. Из них 255 — контактные лица, 510 человек — на самоизоляции.
За прошедшие сутки было обработано 6337 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
«С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1150 петербургских волонтеров, из них прошли обучение и аккредитацию 1023 человека. Выполнено 3763 заявки», — отметили в оперштабе.
Напомним, петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8−800−200−34−11.
С начала октября 101 654 человека получили гуманитарную помощь. Пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям волонтеры доставили продуктовые наборы.
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