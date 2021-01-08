Санкт-Петербург, , 10:20 — REGNUM Петербургские спасатели бьют тревогу: из-за пришедших в регион морозов жители города стали чаще выходить на лед, хотя это опасно и запрещено установленными ограничениями. Только за один день, в Рождество, 7 января, со льда водоёмов Петербурга было снято около 100 человек. Об этом 8 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Собака-спасатель Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, с ледового покрытия Невы напротив проспекта Обуховской обороны были выведены на берег двое детей, с ними проведена разъяснительная беседа. В другом конце города взрослые и дети испытывали на прочность лед на реке Глухарке на пересечении Богатырского и Шуваловского проспектов.

«В общей сложности там находилось порядка ста человек, которым грозила реальная опасность», — отметили в ведомстве.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу вновь призывает горожан не подвергать свою жизнь неоправданному риску. И напоминает, что с 15 ноября 2020 года по 15 января 2021 года постановлением администрации города выход на ледовое покрытие водных объектов Санкт-Петербурга запрещен. Нарушители привлекаются к административной ответственности.

Отметим, по прогнозу УГМС СЗФО, 8 января температура воздуха в течение суток будет колебаться в Петербурге от — 4 до — 9 градусов, ночью местами на востоке до — 13 гр. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

9 января температура воздуха в течение суток будет колебаться в районе −10… −15 градусов, ночью на востоке местами −17… −22 градуса. На дорогах местами ожидается гололедица.

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