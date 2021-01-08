Гуйян, Китай, , 10:11 — REGNUM Школы столицы провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая города Гуйяна приостановили учебный процесс из-за сильного мороза, сообщает 8 января агентство Синьхуа.

Сильные заморозки привели к гололеду и повреждению линий электропередач. По данным Гуйянской метеорологической службы, из-за резкого похолодания температуры в городе упали до минус 4,6 градуса Цельсия, что является самым низким показателем в январе за семь лет.

Морозная погода, как ожидается, продлится до 10 января. Местные власти объявили режим экстренного реагирования в связи с экстремальными погодными условиями.