Петрозаводск, , 10:05 — REGNUM В Республике Карелия в дни новогодних каникул наметился рост числа зараженных коронавиурсом. В этой ситуации региональные власти приняли решение продлить дистанционное обучение старшеклассникам и зимние каникулы учащимся начальной школы. Об этом 8 января сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

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По его словам, основные источники передачи инфекции — семейные, дружеские контакты в последнюю неделю декабря и первые дни нового года. Кроме того, есть случаи поступления на госпитализацию целыми семьями.

Поэтому региональные власти приняли решение снимать введенные ограничения постепенно. Так, с начала первой рабочей и учебной недели 2021 года, 11 января, школьники 1—3-х классов продолжат отдыхать. Им продлили зимние каникулы до 18 января. А вот учащиеся средней и старшей школы вернутся к учебе, но в дистанционном формате.

«Продолжительность дистанционного обучения у классов разная, возвращение к штатному режиму будет поэтапным: с 18 января к обучению в школах приступают ученики с 1-го по 4-й классы, а также 9-классники и 11-классники, — уточнил Парфенчиков. — С 1 февраля к привычной форме обучения приступают все остальные: ученики с 5-го по 8-й классы, а также 10-классники».

Студенты техникумов и колледжей продолжат обучение до 31 января также в дистанционном формате. Вместе с тем региональные власти решили увеличить количество учащихся, которые могут присутствовать на практических занятиях: с 10 до 15 человек.

«Что касается дошкольного образования, то с родителей по-прежнему не будут взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми в дни, когда ребенок сад не посещает», — пояснил Парфенчиков.

По данным регионального оперативного штаба, за последние сутки в республике было выявлено 209 зараженных коронавирусом, что на 12 инфицированных меньше, чем сутками ранее.

Всего с начала пандемии в регионе было инфицировано 30 192 жителя, из их 24 079 выздоровели, в том числе 292 за последние сутки. 179 человек умерли, в том числе трое — за последние сутки.

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