Горно-Алтайск, , 09:55 — REGNUM Спасатели предупреждают жителей Республики Алтай об аномально холодной погоде 8 декабря. Как сообщили ИА REGNUM в Главного управлении МЧС со ссылкой на данные Горно-Алтайского гидрометцентра, температура опустится до — 35, а по юго-востоку и до — 41 градуса.

В связи с этим возможно возникновение чрезвычайных ситуацией, в том числе пожаров. Руководители организаций, а также муниципалитетов уже проинформированы об ухудшении погоды.

Напомним, за первые шесть дней 2021 года в республике произошло девять пожаров, что втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. В МЧС связывают это в том числе с морозной погодой, установившейся в регионе с конца декабря 2020 года.

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