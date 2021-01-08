Абакан, , 09:54 — REGNUM Подводя итоги 2020 года для Хакасии, абаканский журналист Андрей Березин назвал их неутешительными.

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«Хаос продолжается. Это главный и неутешительный итог 2020 года. Его апогеем была попытка властей обвинить оппозиционные СМИ в экстремизме, предпринятая в середине ноября, с последующей реакцией властей и прессы», — подчеркнул Андрей Березин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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Главным событием 2020 года для Хакасии собеседник ИА REGNUM назвал решение о снижении тарифов на электроэнергию для домовладений, переходящих на электроотопление.

«Помимо комфорта для домовладельцев, оно имеет важнейшее экологическое значение. В данный момент основным загрязнителем воздуха в Абакане является топящийся углём частный сектор», — резюмировал Андрей Березин.

Напомним, 16 декабря 2020 года в правительстве Хакасии сообщили о том, что намерены снизить тариф на электроэнергию для жителей, перешедших на электроотопление.

«Это важнейшая задача, решение которой позволит существенно улучшить экологическую обстановку в населённых пунктах Абакано-Черногорской агломерации», — говорилось в сообщении.

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