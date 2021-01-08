Киев, , 10:14 — REGNUM 5676 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали на Украине в минувшие сутки, сообщил 8 января министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в социальной сети Facebook.

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Сначала пандемии на Украине выявили 1 105 169 случаев заражения SARS-CoV-2, 19 588 из них оказались смертельными (за сутки скончались 83 инфицированных).

Преодолели инфекцию 778 345 инфицированных, 5131 из которых выздоровели за последние сутки.

В медицинские учреждения за последние сутки госпитализировали 2402 пациента, заболевших COVID-19.

Максимальное количество инфицированных выявили за последние сутки в Киеве (438), Николаевской области (418), на оккупированной Украиной части Донецкой Народной Республики (384), Днепропетровской (376) и Киевской (371) областях.

Напомним, в предыдущие сутки в министерстве здравоохранения Украины отчитывались о почти девяти тысячах новых случаях заражения коронавирусом, зарегистрированных в стране за сутки.