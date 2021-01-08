Улан-Удэ, , 09:44 — REGNUM В Бурятии общее число подтверждённых случаев заражения достигло 27 110. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 147 новых носителей.

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Большая часть из них, как отмечается, была обследована после появления симптомов заболевания. В списке контактных лиц числятся более 4,7 тыс. человек.

В стационарах республики на лечении находятся почти 1,2 тыс. пациентов, 76 из которых размещены в реанимации. 42 тяжёлых больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На дому лечатся более 900 носителей.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2133 койки, занято — 1197, свободно — 936 коек. Занятость коечного фонда составляет 56,1%», — отметили в оперштабе.

За сутки также скончались от COVID-19 ещё четыре человека. Таким образом, жертвами коронавируса за весь период пандемии стали 614 носителей. Побороли его 24 393 пациента, в том числе 161 за последние сутки.