Саратов, , 09:53 — REGNUM В Саратовской области, по информации на 8 января, коронавирус подтвержден с начала пандемии у 37 430 человек, за сутки заразились еще 252 жителя. Накануне заболели 253 саратовца. Всего выздоровели с начала наблюдения 32 038 человек, за сутки — 283 пациента. Скончались 435 инфицированных, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано среди лиц в возрасте старше 60 лет — 117 человек, от 50 до 59 лет — 43 пациента, 23 — несовершеннолетние. Днем ранее среди детей вирус выявили у 20 человек.

В лабораториях, по данным на 8 января, проведено более 964,4 тыс. исследований, за сутки — 4,2 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области продлили режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет. Так, работодателям рекомендуется продлить режим самоизоляции работающим пенсионерам до 18 января.

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