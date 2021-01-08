Ташкент, , 09:38 — REGNUM В Узбекистане по состоянию на 7 января выявили 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 8 января в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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С начала пандемии в стране зарегистрировали 77 485 носителей SARS-CoV-2.

За минувшие сутки 11 новых случаев инфицирования выявили в Хорезмской области, десять — в Ташкентской, по восемь — в Андижанской, Наманганской и Самаркандской областях, семь — в Ферганской, по пять — в Сырдарьинской и Джизакской областях, по два — в Республике Каракалпакстан, в Кашкадарьинской и Навоийской областях.

Трое инфицированных были выявлены по результатам эпидемиологического расследования, как контактировавшие с инфицированными в Ташкенте.

«1 пациент умер от коронавируса, а число умерших от болезни достигло 616 человек», — сообщили в минздраве.

За сутки коронавирус в республике побороли 116 пациентов, с начала пандемии выздоровели 75 875 человек.

На текущий момент на лечении в медицинских учреждениях находятся 994 инфицированных, 157 из них находятся в тяжелом состоянии, 29 — в критическом.