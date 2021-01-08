Абакан, , 09:23 — REGNUM Ещё семь человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 января в республиканском правительстве.

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Жертвами COVID-19 стали 78-летний мужчина и шесть женщин в возрасте от 47 до 73 лет.

За весь период пандемии в Хакасии скончались 274 пациента с коронавирусом.

Добавим, за прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 83 человек, за весь период — у 18 324. Выздоровел 15 961 человек (+82 за сутки).

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