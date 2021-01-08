Ханты-Мансийск, , 09:10 — REGNUM В Югре за сутки лабораторно подтверждены 174 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 8 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в регионе 172 случая.

Основные очаги заражения в регионе на 8 января: Сургут — 54 случая; Нягань — 24; Нижневартовск — 20; Ханты-Мансийск — 16; Нефтеюганский район — 13; Мегион — 11; Урай — 9.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 8 января 42 963 случая. Излечились 39 288 человек, 573 пациента с COVID-19 скончались (на два человека больше, чем днём ранее).

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 8 января — 0,85.