Ханты-Мансийск, 8 января 2021, 09:10 — REGNUM В Югре за сутки лабораторно подтверждены 174 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 8 января сообщает региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений составил в регионе 172 случая.
Основные очаги заражения в регионе на 8 января: Сургут — 54 случая; Нягань — 24; Нижневартовск — 20; Ханты-Мансийск — 16; Нефтеюганский район — 13; Мегион — 11; Урай — 9.
С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 8 января 42 963 случая. Излечились 39 288 человек, 573 пациента с COVID-19 скончались (на два человека больше, чем днём ранее).
Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 8 января — 0,85.