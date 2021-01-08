Бишкек, , 08:58 — REGNUM В Киргизии за минувшие сутки выявили 165 носителей SARS-CoV-2, сообщили 8 января в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

С начала пандемии в республике зарегистрировали 81 991 случай заражения коронавирусом, 77 547 инфицированных выздоровели (171 человек за сутки), 1365 — умерли (два человека за сутки).

На текущий момент лечение от коронавируса в Киргизии получают 2153 инфицированных, 887 из которых лечатся в условиях стационаров, 1266 человек получают лечение амбулаторно.

В минувшие сутки в стране также зарегистрировали семь новых случаев заражения коронавирусом медицинских работников. Четыре медицинских работника выздоровели и были выписаны из стационаров медицинских учреждений, четыре — завершили соблюдение режима самоизоляции. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 4141 случаев заражения коронавирусоммедицинских работников, 3983 из которых — выздоровели.