Новосибирск, , 08:48 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 8 января, за прошедшие сутки выявлено 143 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 146 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё семь пациентов: мужчины в возрасте 42 года, 61 год, 71 год, 74 года и женщины в возрасте 63 года, 65 лет, 69 лет. Всего в регионе умер 1031 человек, — говорится в оперативном сообщении. — В отделениях интенсивной терапии находятся 162 человека, на ИВЛ — 32 пациента».

Всего в регионе зарегистрировано 29 059 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 1680 детей; 25 420 человек выздоровели (+92 за сутки).