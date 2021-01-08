Сухум, , 08:31 — REGNUM В Абхазии врачи Гудаутской центральной районной больницы приняли решение, что премьер-министра страны Александра Анкваба, которому поставили диагноз COVID-19, необходимо перевести в российскую профильную клинику. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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«Решение о направлении премьер-министра Александра Анкваба в российскую клинику принято 7 января врачебным консилиумом, прошедшим в Гудаутской центральной районной больнице», — говорится в сообщении пресс-службы.

Причиной такого решения стало стабильно тяжелое состояние Анкваба. Есть риск развития осложнения болезни.

Напомним, о том, что у премьер министра Абхазии выявили COVID-19, стало известно 30 декабря 2020 года. 4 января его госпитализировали. Такой же диагноз у президента республики Аслана Бжании. По последним данным, он находится в режиме самоизоляции.

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