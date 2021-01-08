Ханты-Мансийск, , 08:17 — REGNUM В Югре пациентов с COVID-19 будут лечить по новой методике. В окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска поступило отечественное оборудование для кислородно-гелиевой терапии, сообщает региональный департамент здравоохранения.

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Отмечается, что применение кислородно-гелиевой смеси при лечении намного эффективнее обычной кислородно-воздушной. Новая установка позволяет подогревать смесь до температуры в 90 градусов и подавать больному.

Как пояснил заместитель руководителя по медицинской части ОКБ Денис Никитин, сухой горячий воздух аналогичен эффекту сауны и не вызывает никаких патологических процессов в органах дыхания. Ранее кислородно-гелиевая терапия успешно применялась при лечении бронхиальной астмы или хронического обструктивного бронхита.