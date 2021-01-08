Лунинский район, Пензенская область, , 08:38 — REGNUM На территории Лунинского района Пензенской области ведутся мероприятия по регулированию численности волков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Так, в охотничьих угодьях района 6 января добыли пять волков — три самки и два самца. Данные работы проводят с целью предотвращения угроз возникновения распространения болезней среди диких плотоядных животных, нанесения вреда населению, объектам животного мира и среде их обитания.

ИА REGNUM напоминает, волков в деревне Гадельгареево Бурзянского района Башкирии не могут испугать даже сторожевые собаки. По словам местных жителей, волки проложили тропу из леса в деревню, и уже пропали несколько сторожевых собак, которые пытались дать им отпор.

Читайте также: В Башкирии волки держат в страхе целую деревню