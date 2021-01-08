Кемерово, , 08:11 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на сегодня, 8 января, за прошедшие сутки выявлено 118 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 120 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Новокузнецк — 32, Кемерово — 30, Междуреченск — 12, Осинники — девять, Белово — семь, Мыски — семь, Калтан — пять, Прокопьевск — пять, Новокузнецкий МР — три, Анжеро-Судженск — два, Березовский — два, Ленинск-Кузнецкий — один, Полысаево — один, Кемеровский МО — один, Беловский МР — один», — уточняется в оперативном сообщении. За это же время 115 пациентов выздоровели, двое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 26 916 случаев заражения коронавирусом, 23 935 человек выздоровели, 485 пациентов скончались.