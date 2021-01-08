Екатеринбург, 8 января 2021, 09:42 — REGNUM В Екатеринбурге завершился XV фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Вифлеемская звезда». Он традиционно проводится возле Храма на Крови.
Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM.
XV фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Вифлеемская звезда»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
XV фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Вифлеемская звезда»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
XV фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Вифлеемская звезда»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
XV фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Вифлеемская звезда»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
XV фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Вифлеемская звезда»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
XV фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Вифлеемская звезда»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
XV фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Вифлеемская звезда»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
XV фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Вифлеемская звезда»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
XV фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Вифлеемская звезда»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
XV фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Вифлеемская звезда»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
XV фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Вифлеемская звезда»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
XV фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Вифлеемская звезда»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
XV фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Вифлеемская звезда»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
XV фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Вифлеемская звезда»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
XV фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Вифлеемская звезда»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
XV фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Вифлеемская звезда»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
XV фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Вифлеемская звезда»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
XV фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Вифлеемская звезда»
Алексей Колчин © ИА REGNUM