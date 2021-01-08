Степанакерт, , 07:54 — REGNUM Российские специалисты Международного противоминного центра Минобороны России расчистили от неразорвавшихся боеприпасов 440 гектаров территории в Нагорном Карабахе. Об этом 8 января сообщает пресс-служба военного ведомства России.

За прошедшие сутки сапёры очистили от взрывоопасных предметов пять гектаров территории, обнаружили и вывезли для последующего обезвреживания 1105 взрывоопасных предметов. Всего с 23 ноября 2020 года инженерными подразделениями российских миротворческих сил было обезврежено 21 755 боеприпасов, расчищено около 165 километров дорог, 618 домостроений, в их числе 22 социально значимых объекта.

При разминировании российскими специалистами применяются современные робототехнические комплексы. Все неразорвавшиеся боеприпасы вывозятся на специально подготовленные полигоны, где уничтожаются с соблюдением всех требований по безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Нагорном Карабахе восстановлено из российских стройматериалов, привезённых в качестве гуманитарной помощи, около 260 зданий.

Читайте ранее в этом сюжете: В Карабахе около 260 зданий восстановлено из российских стройматериалов