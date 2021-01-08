Казань, , 08:31 — REGNUM В Казани и Набережных Челнах будут работать пункты приема новогодних елей. Живые деревья можно сдать круглосуточно с 8 по 31 января. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Поволжской экологической компании.

К приемке принимаются целые деревья или ветви сосен, елей и пихты, которые должны быть освобождены от новогодних игрушек, мишуры и других украшений. Пункты приемы рассчитаны для физических лиц. Для того, чтобы сдать большую партию вечнозеленых, необходимо связаться с компанией.

В Казани собранные деревья пойдут на корм и подстилку для коз, в Набережных Челнах — после измельчения в щепку будут использовать как топливо для печей.

ИА REGNUM напоминает, в Москве со 2 января 2021 года открылись пункты для утилизации новогодних ёлок. Всего в столице организовано более 500 пунктов для сдачи ёлок. Сдать новогоднее дерево можно до 20 февраля 2021 года.

Читайте также: В Москве открылось более 500 пунктов для сдачи новогодних ёлок